Напрежение на корта между Мъри и Фонини (видео)

Анди Мъри и Фабио Фонини се грабнаха с реплики по време на напрегнатия мач между двамата от "Мастърс 1000" турнира в Шанхай днес. Британецът на практика изпусна почти спечелен мач, след като в третия сет на два пъти сервираше за мача, но и в двата случая италианецът връщаше пробива и в крайна сметка стигна до победата след убедителен резултат в тайбрека. В единадесетия гейм на третата част двамата обаче се поддадоха на напрежението. The legend that is Sir Andy Murray



pic.twitter.com/0BMlyvio1p — No One Negative Face (@la_jupiter8) October 8, 2019 Тогава Фонини се провикна преди Мъри да изпълни воле, а Мъри го погледна лошо. Това очевидно ядоса Фабио, който се обърна към британеца с реплика "Не ме гледай". Мъри му отговори с "млъкни", а двамата не спряха да си разменят реплики по време на почивката между геймовете и се наложи дори съдията Фъргюс Мърфи да се намеси. Вижте и размяната на реплики между тях във видеото. tennis.bg tennis.bg

