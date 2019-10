Голяма британска битка

Официално бе потвърден следващият опонент на Дерек Чисора.

35-годишният британец трябваше да се изправи срещу Джоузеф Паркър на 26-ти октомври в Лондон, но битката бе провалена заради това, че новозеландецът бе ухапан от паяк и бе принуден да се откаже от сблъсъка.

