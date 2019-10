Сайнц спечели етап 4 от рали Мароко, Ал-Атия изгуби лидерството

Пилотът на MINI и двукратен рали шампион Карлос Сайнц спечели четвъртия и предпоследен етап от рали Мароко, а досегашният лидер Насър Ал-Атия с Toyota изгуби водачеството след технически проблем и съществено забавяне през деня. Лидерството етап преди финала пое съотборникът на Ал-Атия Жиниел де Вилие.

Етапът беше скъсен от 408 км на 311 км, тъй като в един от участъците хеликоптерът беше с повреда и организаторите не можеха да гарантират сигурността на участниците.

Заради повреда в автомобила си Ал-Атия трябваше да се върне в бивака за поправки, което на практика изпари шансовете му за победа. Мосю Дакар Стефан Петерханзел също срещна затруднения, тъй като удари автомобила си MINI в скала и финишира с над час изоставане от Сайнц. Третото място на Де Вилие пък му бе достатъчно, за да стартира днес като лидер в общото класиране.

