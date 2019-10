Нов съперник за Усик

Чаз Уидърспун ще получи последен шанс да направи нещо запомнящо се в тежка категория.



Уидърспун ше замени Тайрън Спонг като опонент на Александър Усик при дебюта на Усик в кралската категория в събота вечер в Чикаго. 38-годишният Уидърспун прие предизвикателството по-малко от седмица до него.

DAZN, който ще предава двубоя Усик-Уидърспун от Wintrust Arena, и Matchroom Boxing, промоутър на Усик, официално ще обявят Уидърспун за заместник на Спонг в сряда.

Тази сутрин стана ясно, че Спонг е дал положителна допинг-проба.

Usyk v Witherspoon



