Каролина изравни клубен рекорд за най-силен старт на сезона в НХЛ

С този успех гостите изравниха клубния рекорд за най-добро начало на кампания. Теуво Теравайнен и Джордън Стаал се отличиха с по едно попадение и една асистенция за Хърикейн. Каролина реализира четири попадения още в първия период от двубоя. Дуги Хамилтън също се разписа, а Себастиан Ейхо добави още едно попадение на празна врата в последните секунди на мача.



Андрей Свечников и Хайд Флюри направиха по две завършващи подавания.



Евгени Даданов, Кийт Яндъл и Макензи Уийгър отбелязаха за Пантърс, а Александър Барков подаде две асистенции.



Каролина се намира на първо място в НХЛ с актив от 8 точки. New guy, @Ryandzingel, is having himself a night. #NHLFaceOff pic.twitter.com/CoMTHYxJH7 — NHL (@NHL) 9 октомври 2019 г. В друга среща от Лигата, играна през нощта, Далас спечели с 4:3 след продължение като гост срещу Вашингтон. Тайлър Сегин реализира решителния гол в 43-ата секунда от допълнителния период, осигурявайки първия успех за Старс през кампанията след подаване на Александър Радулов.



Радулов се разписа в третата част, докато неговият съотборник Ник Каамано вкара първия си гол в НХЛ. Вратарят Бен Бишъп се отличи с 29 спасявания за победителите. Рууп Хинц също беше точен в полза на Далас.



Никлас Бекстрьом изравни за Кепитълс 31 секунди преди края на редовното време, а преди него се разписаха и Евгени Кузнецов и Джон Карлсън.



Столичани допуснаха второ поредно поражение след продължение, докато Далас прекъсна серията си от три поредни загуби.

Only 43 seconds into @EASPORTSNHL OT and @tseguinofficial (Tyler Seguin) seals the deal. #NHLFaceOff pic.twitter.com/SH07tRHW5a — NHL (@NHL) 9 октомври 2019 г. Бостън спечели с 4:3 гостуването си срещу Лас Вегас. Брад Марчанд се отличи с гол и две асистенции за Брюинс, а Давид Пастрняк и Тори Круг също бяха точни за победителите.



Марк Стоун, Райли Смит и Макс Пасиорети реализираха головете за тима на Голдън Найтс.



Вратарят Марк-Андре Флюри направи 31 спасявания за Лас Вегас.

