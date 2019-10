Мъри два пъти сервираше за победата, но Фонини издържа и спечели

Трикратният шампион и бивш номер 1 в света Анди Мъри (Великобритания) отпадна във втория кръг на турнира "Мастърс" по тенис в Шанхай с награден фонд 7,47 милиона долара. Мъри загуби от поставения под номер 10 Фабио Фонини (Италия) с 6:7(4), 6:2, 6:7(2) след повече от три часа игра. Шотландецът пропиля аванс от 4:2 гейма в първия сет, който загуби с тайбрек, но във втория направи серия от пет поредни гейма, за да игравни.

В третата част той на два пъти сервираше за победата при 5:4 и при 6:5, на така и не успя да стигне до мачбол. Последва нов тайбрек, в който Фонини дръпна с 6:1 точки и това се оказа решаващо. Третият в схемата Даниил Медведев (Русия) нямаше съществени затруднения и се класира за третия кръг. Вицешампионът от Откритото първенство на САЩ отнесе квалификанта Камерън Нори (Великобритания) с 6:3, 6:1 само за 54 минути.

FABIO THE FIGHTER @fabiofogna outlasts Murray in a three-hour epic to reach the third round at @SH_RolexMasters! pic.twitter.com/Scec3S7iWe