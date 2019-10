Торонто победи Хюстън в първия мач на Ръсел Уестбрук за "ракетите"

Шампионът в НБА Торонто започна с победа подготовката си за новия сезон. В Сайтама Раптърс надиграха със 134:129 тима на Хюстън Рокетс, за който дебют направи новото попълнение Ръсел Уестбрук.

Двубоят започна по-добре за "ракетите", които спечелиха с 44:40 първата четвърт след 21 точки на Джеймс Хардън. Преднината на Хюстън продължи да расте до средата на третата част, когато достигна 17 точки, но след това Торонто започна да топи пасива си, най-вече чрез Паскал Сиакам, който завърши с 24 точки.

In their first preseason action, the @Raptors topped the @HoustonRockets 134-129! #NBAJapanGames



Pascal Siakam - 24 PTS, 11 REB, 4 AST

Serge Ibaka - 18 PTS, 5 REB

Fred VanVleet - 16 PTS, 5 REB, 5 AST

Norman Powell - 14 PTS, 2 REB

Chris Boucher - 12 PTS, 7 REB, 2 AST pic.twitter.com/qYxl24lu6g