Планират Адесаня - Соуса през март 2020

"The Last Stylebender" продължава да твърди, че бразилеца ползва забранени вещества, а "Borrachinha" иска да го накара да си плати и се кани да го убие в октагона. Битката им със сигурност ще привлече доста интерес, защото все още нямат загуба в ММА и доминират над своите опоненти.



Адесаня е с рекорд 18-0 в ММА и печели 14 от битките си с приключване. Той се превърна в голямата звезда и в безспорен шампион за по-малко от две години и мнозина вярват, че той има голям потенциал и може да стане най-великия в историята на категорията.



