Тенис Федерер преодоля първото препятствие в Шанхай (видео) 08 октомври 2019 | 15:44 - Обновена 0



копирано



BRILLIANT hands from @rogerfederer.



: @TennisTV | #RolexShMasters pic.twitter.com/fbsGWJEuXO — ATP Tour (@atptour) October 8, 2019 Поставеният под №2 в схемата в отсъствието на Рафаел Надал Федерер спечели лесно първия сет, в който взе 5 поредни гейма след 2:1 за Рамос-Винолас. Във втората част обаче Федерер трябваше доста да се потруди, докато пречупи противника си. Във втория сет нямаше нито една точка за пробив, а тайбрекът започна отлично за испанеца, който поведе с 4:1. Швейцарецът обаче изравни за 4:4 и в крайна сметка се пребори за 7:5, затваряйки сета и мача.

First set @rogerfederer backhand review:



The leads Albert Ramos-Vinolas 6-2.



: @TennisTV | #RolexShMasters pic.twitter.com/y29JSQqfpe — ATP Tour (@atptour) October 8, 2019 В следващата фаза 38-годишният Федерер ще мери сили с №13 в схемата Давид Гофен (Белгия) или Михаил Кукушкин (Казахстан).



Междувременно, миналогодишният финалист и номер 12 в схемата Борна Чорич (Хърватия) отпадна в първия кръг след поражение от руснака Андрей Рубльов с 4:6, 6:7 (4). Рубльов ще срещне Джон Милман от Австралия в следващия етап от надпреварата.



Полякът Хуберт Хуркач пък елиминира поставения под номер 9 Гаел Монфис с 6:2, 7:6 (1) и нанесе удар върху амбициите на французина да се класира за финалния турнир на АТP в Лондон през следващия месец. Монфис е 12-и в ранглистата за сезона, а само първите осем ще играят в британската столица. Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер се класира за третия кръг на “Мастърс”-а в Шанхай. Двукратният шампион надделя във втория кръг над испанеца Алберт Рамос-Винолас с 6:2, 7:6 (5).Поставеният под №2 в схемата в отсъствието на Рафаел Надал Федерер спечели лесно първия сет, в който взе 5 поредни гейма след 2:1 за Рамос-Винолас. Във втората част обаче Федерер трябваше доста да се потруди, докато пречупи противника си. Във втория сет нямаше нито една точка за пробив, а тайбрекът започна отлично за испанеца, който поведе с 4:1. Швейцарецът обаче изравни за 4:4 и в крайна сметка се пребори за 7:5, затваряйки сета и мача.В следващата фаза 38-годишният Федерер ще мери сили с №13 в схемата Давид Гофен (Белгия) или Михаил Кукушкин (Казахстан).Междувременно, миналогодишният финалист и номер 12 в схемата Борна Чорич (Хърватия) отпадна в първия кръг след поражение от руснака Андрей Рубльов с 4:6, 6:7 (4). Рубльов ще срещне Джон Милман от Австралия в следващия етап от надпреварата.Полякът Хуберт Хуркач пък елиминира поставения под номер 9 Гаел Монфис с 6:2, 7:6 (1) и нанесе удар върху амбициите на французина да се класира за финалния турнир на АТP в Лондон през следващия месец. Монфис е 12-и в ранглистата за сезона, а само първите осем ще играят в британската столица.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 119

1