Какво се случва с Кайл Едмънд, питат се в Британия

Кайл Едмънд вече няма да работи с досегашния си треньор Марк Хилтън след четвърта поредна загуба, която допусна, на турнира в Ченду. След това обаче проблемите за британеца продължиха и той загуби и на старта в Шанхай, а състоянието му започва да притеснява все повече анализаторите на Острова. There will be a new British No. 1 next week after Kyle Edmund's first-round defeat in Shanghai to Jeremy Chardy. Barring a huge run from Cameron Norrie, Dan Evans will become Britain's new top-ranked male player https://t.co/ak2hsh2UUn — George Bellshaw (@BellshawGeorge) October 7, 2019 „Той изгуби себе си. Беше ясно, че няма да му е лесно тази година след точките, които заработи миналия сезон. Следващата година ще е по-лесно“, коментира бившият тенисист Бари Коуън, който е бил трета ракета на Великобритания, а след това и дългогодишен анализатор на Sky Sports. Според The Telegraph в тениса е парадоксално как когато се представяш добре, всъщност се поставяш под огромно напрежение, което в много случаи гарантира спад заради 12-месечната ранкинг система. Kyle Edmund's woeful 2019 worsens after China Open first-round exit at hands of world No 213 Zhang Zhizhen https://t.co/XQcyK7wKJg pic.twitter.com/TImSKC8pcB — MailOnline Sport (@MailSport) October 1, 2019 Изданието пише още, че Кайл Едмънд е имал и проблеми с коляното, а грешка е било да се премести на Бахамите, защото почти не прекарва време със семейството и приятелите си на Острова, което също му е повлияло в негативен план. The Daily Mail пък напомня, че само 18 месеца след като е станал първа ракета на страната, Едмънд вече е извън топ 50 и в криза. Докато BBC излезе със заглавие „Кайл Едмънд отново загуби“ след шестото поражение на тенисиста. Журналистът от The Times Стърт Фрейзър излезе с информация, че Едмънд отново ще заработи с бившия си наставник Фредрик Росенгрен. TennisKafe.com

