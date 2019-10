Спортният директор на Лил: Готов съм за работа с Жозе Моуриньо

Спортният директор на Лил Луис Кампос призна, че може да напусне френския клуб, ако получи оферта от Жозе Моуриньо.

"Познавам Моуриньо много добре. Той ми е като брат. Един страхотен човек и най-добрият треньор в света. Ако той ми се обади и ме повика в бъдещия си клуб като спортен директор, бих отговорил положително", заяви Кампос в интервю за "Sky Sports".

