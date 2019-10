Лека атлетика Кой от Световното в Доха заслужава награда за феърплей? 08 октомври 2019 | 15:14 - Обновена 0



#WorldAthleticsChamps Fair Play Award nominee:@mondohoss600, @samkendricks and @LisekPiotr for their heartwarming camaraderie



Retweet to vote for Sam, Armand and Piotr, competition closes Sunday 13th of October. pic.twitter.com/l63QWZoKYo — IAAF (@iaaforg) October 7, 2019 1. Арманд Дуплантис, Пьотр Лисек и Сам Кендрикс

Тримата медалисти в овчарския скок направиха интересно състезание, а накрая дружно отпразнуваха успехите си със салта на дюшека.



#WorldAthleticsChamps Fair Play Award nominee: @sandicheekspv, despite losing out on pole vault gold the first thing she did was congratulate winner Anzhelika Sidorova



Retweet to vote for Sandi, competition closes Sunday 13th of October. pic.twitter.com/hsK8thgZdY — IAAF (@iaaforg) October 7, 2019 2. Санди Морис

Въпреки че пропусна златото в овчарския скок, американката първа отиде да поздрави шампионката Анджелика Сидорова.





#WorldAthleticsChamps Fair Play Award nominee:@dinaashersmith for her support of her competitors post race



Retweet to vote for @dinaashersmith, competition closes Sunday 13th of October. pic.twitter.com/KbwspWmk88 — IAAF (@iaaforg) October 7, 2019 3. Дина Ашър-Смит

В две отделни бягания по време на шампионата тя отиде да провери какво е състоянието на контузени нейни конкурентки.



#WorldAthleticsChamps Fair Play Award nominee:



Braima Suncar Dabó for his incredible display of sportsmanship towards Jonathan Busby



Retweet to vote for Braima, competition closes Sunday 13th of October. pic.twitter.com/R7P3973WPh — IAAF (@iaaforg) October 7, 2019 4. Брайма Сункар Дабо

В последната обиколка на своята серия в бягането на 5000 метра атлетът от Гвинея-Бисау помогна на съперника си Джонатан Бъсби, който беше напът да колабира, да финишира състезанието под бурните аплодисменти на публиката.







