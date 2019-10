Играч на Борнемут счупи витрината на кафе в Лондон с колата си

Полузащитникът на Борнемут Джордън Айб е претърпял в инцидент в Лондон, съобщава "The Sun". Футболистът е счупил витрината на кафе със своя автомобил. Размерът на щетите възлиза на около 20-30 хиляди лири. Заплатата на играча е 38 хиляди седмично.

EXCLUSIVE: Jordon Ibe linked with cafe crash after police find star's wing mirror among debris https://t.co/HiRt4xB1jY pic.twitter.com/X2amCCL6hM