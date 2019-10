Посрещнаха Кирт с лавров венец, все още не се знае колко сериозна е травмата му

Естонецът Магнус Кирт се завърна у дома вчера вечерта, след като спечели сребро в хвърлянето на копие на Световното първенство в Доха, но за него състезанието приключи в петия кръг след сериозна травма в лявото рамо, заради която беше изнесен на носилка от стадиона. На награждаването водачът в световната ранглиста за сезона беше с обездвижено рамо, а у дома той пристигна с шина. Естонецът беше посрещнат като истински шампион и с лавров венец.

На летището в Талин Кирт сподели, че все още няма представа колко сериозна е травмата му и какви ще са бъдещите му планове. “Минах само рентген и не беше нещо ненормално. Но ръката ми все още е схваната”, каза Кирт, който тепърва ще трябва да мине на ядрено-магнитен резонанс, за да се прецени какво лечение трябва да се предприеме.

Magnus Kirt injures his shoulder in the final of men's javelin at the IAAF world championships. pic.twitter.com/p4gwBUe3Ft