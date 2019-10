Моторни спортове Сайнц спечели етап 3 на рали Мароко, Ал-Атия остава лидер 08 октомври 2019 | 11:20 - Обновена 0



The FIA stewards have decided to stop stage 3 at WP62 (instead of WP65) following a technical problem with the GPS.



New provisional classification for stage 3

1. @CSainz_oficial

2. @AlAttiyahN +29''

3. @s_peterhansel +34''



Rallye du Maroc#RallyeduMaroc pic.twitter.com/nFWxYaEUpA — Rallye Du Maroc (@MarocRallye) October 7, 2019 Пилотът на MINI и двукратен световен рали шампион Карлос Сайнц спечели етап 3 на рали Мароко, следван от катареца Насър Ал-Атия с Toyota на 29 сек назад. Второто място на Ал-Атия бе достатъчно, за да задържи лидерството си на ралито, като преднината му вече е в размер на 17 мин и 21 сек спрямо съотборника му Жиниел де Вилие. Трети и четвърти етапа приключиха Стефан Петерханзел с MINI и Жиниел де Вилие с Toyota, като изоставането им от Сайнц бе по-малко от минута. В общата подредба Петерханзел заема трето място, следван от Сайнц, който е с пасив от 30 минути спрямо Ал-Атия. Двукратният Ф1 шампион Фернандо Алонсо не успя да завърши третия етап от рали Мароко заради катастрофа, която повреди значително окачването на автомобила му. От Toyota обаче са се постарали да поправят колата за четвъртия етап, тъй като испанецът се нуждае от натрупване на опит в крос кънтри състезания при евентуално участие на рали Дакар 2020. Despite of their crashes yesterday, @alo_oficial and @b_tenbrinke will be at the start of stage 4.



Malgré leurs accidents d'hier, F. Alonso et B. Ten Brinke seront au départ de l'étape 4.



Live https://t.co/wyqUNV1WuI#RallyeduMaroc #Afriquia #MarocTelecom pic.twitter.com/gmuPL7PxMt — Rallye Du Maroc (@MarocRallye) October 8, 2019 При моторите пилотът на КТМ Тоби Прайс пое лидерството след като спечели третата състезателна отсечка. Снимка: Red Bull Content Pool

