Следващата голяма цел на Михамбо е Олимпиадата в Токио

“Голяма чест е да бъда следващата германска състезателка в скока на дължина със световна титла след Хайке Длехслер. Тя наистина остави незаличима следа в спорта в Германия. Много съм горда да бъда втората германка световна шампионка в скока на дължина. Имаме добра връзка с нея и поддържаме контакт от време на време”, каза Михамбо.



Тя обаче можеше и да не завърши състезанието по този великолепен начин, след като в първия си опит се приземи на 6.52 метра, а във втория направи фаул: “В началото на финала бях нервна. В първия си опит направих много ситни стъпки и 6.52 метра не бяха достатъчни. Във втория направих фаул. Дръпнах разбега си назад. Казах си 'трябва да направиш този опит успешен’. В третия си опит се опитах да подсигуря скока и да вляза в следващия кръг. И стана. 7.30 метра е невероятно. Определено не съм се опитвала да скоча 7.30 метра, но накрая се случи. Без думи съм. Трябваше ми малко време. Този скок не се случва всеки ден. Не си спомням и в тренировките да съм успявала да скоча така. Не знам дали дори ще мога да скоча толкова далеч в живота си.”



През сезона 25-годишната германка имаше 7.16 метра, както и серия резултати над 7 метра. Сред ключовите фактори за подобряването на резултатите й в скока на дължина е скоростта. През юни тя постигна личен рекорд от 11.21 секунди на 100 метра и бяга 11.13 секунди с попътен вятър от 2.4 м/сек.



“Знаех, че съм в добра форма по време на целия сезон. Бях лидерка в световната ранглиста. Много съм щастлива, че успях да взема златния медал и да остана световна лидерка. Показах, че съм в състояние за такъв страхотен скок и наистина се наслаждавах на атмосферата на стадион “Халифа”. На седмото небе съм“, каза още тя.



Михамбо, която е родена през 1994 година от германска майка и танзанийски баща, се е занимавала преди атлетиката с гимнастика, балет и джудо. Атлетиката обаче се оказва голямата й любов.



View this post on Instagram A post shared by Malaika Mihambo (@mali.mihambo) on Oct 7, 2019 at 8:58pm PDT Първото й голямо първенство в атлетиката е Световното за юноши и девойки под 18 години в Лил през 2011 г. Тогава завършва девета във финала с 5.81 метра. Няколко месеца по-късно постига впечатляващ личен рекорд от 6.40 метра.



Първият й голям успех пък е на Европейското под 20 години в Риети през 2013 г., където печели титлата с 6.70 метра. Същата година тя участва и на Световното за мъже и жени в Москва, където постига 6.49 метра в квалификациите и се нарежда на 17-о място. Това е и последният път, когато тя не влиза във финал на голям форум.



През 2015 г. Михамбо печели европейската титла за девойки под 23 години в Талин с 6.73 метра и завършва шеста на Световното в Пекин. През 2016 г. е бронзова медалистка на Европейското в Амстердам, на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. е четвърта с личен рекорд от 6.95 метра.



Миналата година тя спечели и европейската титла в Берлин, а следващата й голяма цел е Олимпиадата в Токио догодина: “Отивам на 4-седмична почивка в Тайланд. Искам да разгледам тази страна. Олимпийските игри са следващата ми цел. Надявам се, че ще остана здрава.”

