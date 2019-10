Маркес и Honda започнаха преговори за нов договор в MotoGP

Honda и шесткратният шампион в кралския клас на мотоциклетизма Марк Маркес вече са в напреднали разговори за удължаване на договора на пилота до края на сезон 2022. Настоящият контракт на Маркес, който прекара цялата си кариера до момента в Honda, изтича в края на следващия сезон. Въпреки че нито Маркес, нито Honda открито говорят за плановете си за след 2020-а, Autosport излиза с информация, че преговорите са започнали преди няколко месеца и вече са във финална фаза.

"От наша страна ще направим всичко нужно, за да се убедим, че Марк се чувства у дома си с нас и не мисли за напускане", коментира мениджърът на отбора Алберто Пуч.

From the wonderkid in 125cc to #MotoGP domination!



Watch the 10-year journey which has seen @marcmarquez93 join the all-time greats of the sport! #8ball | #ThaiGP pic.twitter.com/jdL0a1odhO