Мачът на Усик със Спонг пред провал заради допинг

Дебютният мач на украинския профибоксьор Александър Усик в тежката категория пропадна, след като съперникът му Тайрон Спонг беше уличен в употреба на допинг.

Двубоят между Усик, който е неоспорим шампион в полутежката категория, и Спонг трябваше да се проведе в Чикаго на 13 октомври, но засега отпада. Мениджърът на Усик Еди Хърн твърди, че разполага с резервни варианти, но чака допълнителна информация по случая, преди да обяви плановете си.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by.