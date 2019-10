ММА Багата се изкачи и вече е №8 в ранглистата на UFC 08 октомври 2019 | 03:25 - Обновена 0



Единствената българска звезда от световен ранг в ММА - Благой Иванов-Багата, се изкачи с едно място в ранглистата при най-тежките на най-авторитетната верига в смесените бойни изкуства UFC. В новото издание на подреждането навършващият 33 г. в сряда боец вече е 8-и. Той се приближи към връха преди 4-ия си мач от веригата заради решение на американеца Кейн Веласкес. Той се премести в кеча, където няма проверки за допинг. Тъй като Веласкес вече не е постоянно на разположение на проверяващите, последва изваждането му от ранглистата на UFC. След промяната Багата вече е само на 3 места от следващия си противник. На 2 ноември в легендарната зала “Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк Иванов ще премери сили в октагона с американеца Дерек Луис. View this post on Instagram Today is my day! A post shared by Blagoyivanov (@blagoyivanovmma) on Jun 8, 2019 at 11:07am PDT Битката ще е част от галата под номер 244 на UFC. Тя ще е първата в нейната програма. Луис, който е популярен с прякора Черния звяр, продължава да е номер 5 в ранглистата при най-тежките. Преди двубоя с него в ММА кариерата си Багата има 18 победи и 2 загуби. Статистиката на съперника му е 21/7. Двамата се намират в различни периоди. Багата победи в последните си 2 мача, докато Луис записа поражения в тях. На 3 ноември миналата година Черния звяр загуби от легендата Даниел Кормие битката за пояса, а след това го би и Жуниор дос Сантос. След като бе победен от бразилеца на старта на кариерата си в UFC, Багата се справи с Бен Ротуел и Тай Туиваса. Иванов продължава в Лас Вегас подготовката си за битката с Черния звяр. Българинът, който е бивш световен шампион по бойно самбо, има някои болежки, но се надява те да бъдат изчистени до сблъсъка с Луис. През миналия месец Багата се засече с с най-добрия български тенисист Григор Димитров в Лас Вегас. Двамата тренираха във фитнеса на специализирания институт на UFC. В него, освен че се предлагат най-добри условия за подготовка, се работи и с най-модерните методи за възстановяване.

"24 часа"

