Венгер обясни за проблемите си с циповете

Легендарният бивш мениджър на Арсенал Арсен Венгер беше върнат назад във времето с шеговит въпрос за проблемите му с циповете на дългите шуби, които носеше през зимните месеци, докато ръководи мачове на "артилеристите". Французинът често изпитваше затруднения да закопчае ципа си, а операторите се забавляваха, като показваха премеждията му. В интервю за beIN Sports той беше попитан за тези забавни епизоди и Венгер с усмивка отговори.

"Палтата бяха дълги. Обикновено ги обличах за второто полувреме, когато ми ставаше твърде студено. Техниката ми явно не е била добра, а и вниманието ми обикновено беше насочено към играта и затова се получаваха тези затруднения с циповете. За съжаление това привлече вниманието", споделя Венгер.

We let you #AskArsene anything you wanted!@ericbongoe wanted to know about his zip problem!#beINWenger pic.twitter.com/ULzcbIAiA1