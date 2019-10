Още един нападател на Ман Юнайтед е аут

Нападателят на Манчестър Юнайтед Мейсън Грийнууд отпадна от състава на националния отбор на Англия за младежи до 21 години заради контузия.

18-годишният голмайстор има проблеми с гърба, заради което и не бе в състояние да изиграе пълни 90 минути за клубния си тим срещу Нюкасъл в неделя.

Mason Greenwood has withdrawn from the @England U21s squad due to injury. #MUFC