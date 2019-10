Тенис Анди Мъри отново си припомни вкуса на победата на ниво "Мастърс" 07 октомври 2019 | 16:18 - Обновена 0



Трикратният шампион и бивш номер 1 в света Анди Мъри (Великобритания) се класира за втория кръг на турнира "Мастърс" по тенис в Шанхай с награден фонд 7,47 милиона долара. Участващият с "уайлд кард" Мъри елиминира квалификанта Хуан Игнасио Лондеро (Аржентина) с 2:6, 6:2, 6:3 и записа първа победа в сериите ATP 1000 от май 2017 година в Мадрид. Getting stronger by the week... @andy_murray wins his first match at Masters 1000 level since May 2017, beating Londero in three sets at #RolexSHMasters! pic.twitter.com/i44YrRIaKG — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2019 32-годишният шотландец, който е преследван от здравословни проблеми в последните сезони, а през февруари претърпя операция на бедрената кост, в момента заема 289-ото място. 56-ият в класацията на ATP Лондеро взе първия сет със серия от пет поредни гейма, но във втората част Мъри поведе с 3:0, а след това направи още един брейк в осмия гейм, за да изравни резултата. В решителния трети сет британецът направи ключов пробив за 4:2, а при 5:3 реализира обрат от 15:40 при собствен сервис и стигна до победата. Return of the roar @andy_murray @SH_RolexMasters pic.twitter.com/ExC3FtoIGw — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2019 Във втория кръг той ще играе срещу поставения под номер 10 Фабио Фонини (Италия), който отстрани на старта Сам Куери (САЩ) с 6:4, 6:2. Канадецът Денис Шаповалов също стартира с успех с 6:4, 6:2 над друг американец Франсис Тиафо, а следващият му съперник ще бъде защитаващият титлата си и водач в световната ранглиста Новак Джокович (Сърбия). Испанецът Алберт Рамос-Виньолас поднесе една от изненадите на първия кръг, след като надделя над Марин Чилич (Хърватия) с 6:4, 6:4. Във втория кръг Рамос-Виньолас ще срещне номер 2 в схемата и двукратен победител в Шанхай Роджър Федерер (Швейцария).

