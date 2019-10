Роси: Yamaha на всяка цена трябва да задържи Куартараро

Деветкратният шампион в MotoGP Валентино Роси поздрави изгряващата звезда в кралския клас на мотоциклетизма Фабио Куартараро след представянето му в Гран При на Тайланд и заяви, че Yamaha трябва да го задържат на всяка цена и след сезон 2020. За французина 2019-а е дебютна година в най-високия клас, но това не му пречи да спори за победи с вече осемкратния шампион Марк Маркес и да спечели четири полпозишъна.

"Очаквах да бъде много бърз, защото го наблюдавам още от малък, но никой не очакваше да бъде чак толкова бърз, и то толкова скоро", разкри Валентино. "Той направи нещо специално и мисля, че следващата година всеки ще се опита да го вземе в своя отбор. Yamaha задължително трябва да се опитат да задържат Куартараро и след 2020-а. Той е бърз и не прави грешки".

