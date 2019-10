НБА Морант с първи минути за Мемфис (видео) 07 октомври 2019 | 11:34 - Обновена 0



That was fun.



Final:



Us: 123 @MaccabiHaifaBC: 88 @jarenjacksonjr 19 points 8 boards@GraysonJAllen 18 points 3 assists @dillonbrooks24 16 points @Bruno_Caboclo 13 points 9 boards @JaMorant 10 points 7 assists @1Tyus 9 points 7 assists pic.twitter.com/qridCt3wn1 — Memphis Grizzlies (@memgrizz) October 6, 2019

Ja Morant is a star. A ticket-seller. You can just tell watching him, even in a setting like this. Seeing the floor at a high level and has that extra little sizzle in all his movements. He'll take time to mature and such but it's all there for him. — Peter Edmiston (@peteredmiston) October 6, 2019

Морант вдигна феновете във “ФедЕкс Форум” на крака още през първата четвърт на двубоя с атрактивна забивка, а като цяло игра със самочувствие, понрави се с доста добри пробиви към коша и показа отличен поглед над играта. Следващата предсезонна среща на Гризлис е с Шарлът Хорнетс. Джа Морант, който бе избран под №2 в тазгодишния Драфт на НБА, записа първи минути с екипа на Мемфис. Гардът пропусна Лятната лига, но започна като титулярен пойнт гард за Гризлис в първата предсезонна контрола - победата със 123:88 срещу израелския Макаби (Хайфа).20-годишният баскетболист игра близо 20 минути, за които се отличи с 10 точки, 7 асистенции, 3 борби, 1 грешка и 1 отнета топка. Джарън Джаксън-младши вкара най-много за Гризлис - 19 точки, докато Дилън Брукс и Бруно Кабокло се отчетоха съответно с 16 и 13 точки. Грейсън Алън се включи силно от пейката с 18 точки за 23 минути, а Марко Гудурич вкара 8 точки.Морант вдигна феновете във “ФедЕкс Форум” на крака още през първата четвърт на двубоя с атрактивна забивка, а като цяло игра със самочувствие, понрави се с доста добри пробиви към коша и показа отличен поглед над играта. Следващата предсезонна среща на Гризлис е с Шарлът Хорнетс. 0



