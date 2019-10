Зимни спортове Каролина продължи перфектната си серия в НХЛ и срещу Тампа Бей 07 октомври 2019 | 09:31 0



Дъги Хамилтън, Брет Пеши и Ерик Хаула също се разписаха за отбора на Каролина, който ограничи Капс до два удара в последните две третини на срещата. Петерж Мразек пък завърши мача с 10 спасявания. Тайлър Джонсън Кевин Шатенкърк и Стивън Стамкос вкараха в първата третина за отбора на Тампа Бей, а Къртис Макелини, бивш играч на Каролина, спаси 40 удара.

It's back-to-back OT winners for the @Canes courtesy of this beauty from @Jslavin74 (Jaccob Slavin). #NHLFaceOff pic.twitter.com/ySoiGvWM9p — NHL (@NHL) 7 октомври 2019 г. Хамилтън изравни при числено предимство за Каролина 7:12 минути преди сирената, а Хаула се разписа за 2:3 във втората третина също от пауърплей.



Антъни Манта записа личен рекорд в кариерата си с четири гола, а Детройт надви Далас с 4:3 в първия си домакински мач за сезона. Канадецът се разписа два пъти във втората третина и изведе своя тим напред в резултата рано в последната, след което заби победната шайба 53.3 секунди преди края.



Джонатан Берние спря 19 удара на вратата на Ред Уингс, които са с перфектен баланс след първите си два мача за сезона.

