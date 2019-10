Вижте баскетболиста Федерер в действие (видео)

Роджър Федерер остави за малко тенис ракетата, за да хване… баскетболната топка. Това се случи в Шанхай, където през следващата седмица 38-годишният швейцарец ще се опита да спечели третата си титла от “Мастърс”-а в Китай. Вижте как носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” се справя с баскетболната топка.

Is there anything he can't do? @rogerfederer #RolexSHMasters pic.twitter.com/w9V7rzpo5l