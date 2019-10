Медии Sportal.bg грабна купата от турнира VIVACOM Media Cup 2019 06 октомври 2019 | 20:13 - Обновена 0



Sportal.bg е новият шампион на VIVACOM Media Cup. Този уикенд за трета поредна година се състоя турнирът, който беше организиран от Българския футболен съюз и официалния партньор на федерацията VIVACOM, а всичките срещи се проведоха на терените на Национална футболна база "Бояна".

Тимът на най-големия спортен сайт в България категорично надигра своите противници, като спечели всичките си мачове от надпреварата. Отборът на победителите бе в в състав: Владимир Стоянов, Ясен Тошев, Мартин Томанов, Мартин Стоичков, Йордан Кроснаков, Милен Николов, Илия Иванов и Веселин Маринов.



В първия ден на турнира след оспорвани битки в груповата фаза бяха излъчени четвъртфиналните двойки, в които отборът на Bulgaria On Air победи БТА с 6:2, "24 часа" се наложи с дузпи над БНР, Sportal разгроми БНТ с 5:0, а bTV надделя над Дарик със 7:3. По този начин бяха определени и полуфиналите, които се състояха днес. Шампионът от предните две издания Bulgaria On Air беше детрониран от Sportal. Отборът на спортния сайт надви противника с 4:1, въпреки че губеше в резултата на почивката. Така взе реванш и за загубения финал след изпълнение на дузпи през 2018 година. В другия полуфинал "24 Часа" отстъпи с 0:1 на bTV.



Играчите на Sportal бяха категорични в битката за златните медали, в която разгромиха bTV с 8:2, след като вече ги бяха победили с 5:1 в груповата фаза. Третото място остана за състава на Bulgaria On Air, които две поредни години се окичват със златните медали, но този път, след като надделя над отбора на "24 часа" с 3:2, се наложи да се задоволи с бронзовото отличие. Призьорите на турнира бяха наградени от Цветелина Арсова, експерт ПР и Външни комуникации "Комуникации" във VIVACOM, както и от националния селекционер Красимир Балъков.



