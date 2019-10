Тенис Тийм подчини Циципас за купата в Пекин 06 октомври 2019 | 17:09 0



Earning some new fans @ThiemDomi #ChinaOpen pic.twitter.com/5xQglIqNfV — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019

Тийм спечели четвърти финал от пет участия през 2019-а - успехите му започнаха с “Мастърс”-а в Индиън Уелс, после грабна купата в Барселона (АТР 500) и Кицбюел (АТР 250), а сега прибави още един трофей на твърди кортове. Това е общо трети триумф за него на открита такава настилка, след като през 2016-а в Акапулко се пребори на финала с Бърнард Томич. Също така австриецът има общо 15 купи в кариерата си.



Циципас загуби от инерцията си в първия сет, като отстъпи и с липса на късмет и докосване на мрежата за 4:6 във втората част. Оттам нататък той съвсем загуби ритъм на основната линия и започна да отстъпва в разиграванията, което се оказа пагубно срещу набиращия скорост австриец. И двамата сервираха доста солидно, но Тийм спечели повече точки на втори начален удар и това наклони везните в негова полза, въпреки че гъркът е известен с отличния си ретур.

Fif-Thiem@ThiemDomi collects career title 15 topping Tsitispas 3-6 6-4 6-1 to reign in Beijing.#ChinaOpen pic.twitter.com/neH4OLZxAf — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019

Все пак, Циципас може да бъде единствено въодушевен от прекараната седмица в Пекин, защото преди този турнир се намираше в серия от пет загуби, а и трябваше да се откаже поради контузия от събитието в Жухай миналата седмица. Това е пети загубен финал от него в кариерата му и първи, който не е срещу съперник от “Голямата четворка”.



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

