Финален спринт реши световната титла в маратона – след 18 години Етиопия отново е на върха

След 18 години чакане Етиопия отново има световна титла в маратона. Големият герой тази нощ беше Лелиса Десиса, който триумфира при мъжете в Доха при изключително тежки условия. Надпреварата започна в полунощ, но въпреки това се проведе при температура от 29 градуса и близо 50 процента влажност на въздуха.

It's an Ethiopian 1-2 with Mosinet Geremew crossing the finish line just four seconds behind compatriot Lelisa Desisa's 2:10:40.



Let the celebrations begin! #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/Fs15xL3DgM