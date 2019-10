Сифан Хасан: Бях толкова ядосана

Етиопката с холандски паспорт Сифан Хасан постигна безпрецедентен дубъл на 10 000 метра и 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Доха, след като вчера триумфира в по-късата дистанция с нов рекорд на шампионатите от 3:51.95 минути, което е шесто време в историята на дисциплината.

History made!



After 10,000m , @SifanHassan wins the 1500m world title in 3:51.95, a championship record.



No one has ever completed a 1500/10k double in a #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/P4Th8xZwFH