САЩ разгроми Тунис във Фукуока (видео)

Националният отбор на САЩ постигна четвърта победа в световната купа по волейбол за мъже. "Янките", които спечелиха титлата през 2015 г., надиграха категорично Тунис с 3:0 (25:10, 25:18, 25:17) в мач от група А, изигран във Фукуока.



The U.S. Men win their final match in Fukuoka, 25-10, 25-18, 25-17 over Tunisia at the #FIVBWorldCup.



Mitch Stahl led the U.S. with 10 points. Aaron Russell, Ben Patch and T.J. DeFalco each had 9.



Next stop, Hiroshima for the final 6 matches, starting with Brazil. pic.twitter.com/BdIOHTLNJT