Осака обърна Барти и спечели титлата в Пекин

Японката Наоми Осака спечели турнира по тенис на твърда настилка в Пекин с награден фонд 8,2 милиона долара. Във финала Осака направи обрат срещу водачката в световната рангиста Ашли Барти от Австралия и спечели с 3:6, 6:3, 6:2 за 1 час и 51 минути игра. Осака, която по пътя си към титлата елиминира канадката Бианка Андрееску и двукратната шампионка от Дания Каролине Возняцки, се оказа в трудна ситуация, след като отстъпи в първия сет.

We have a champion! @Naomi_Osaka_ comes back a set against Barty, 3-6, 6-3, 6-2 to become this years winner of the @ChinaOpen pic.twitter.com/8CiQKp8Kc0