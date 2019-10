Резултатите и бонусите от рекордната гала UFC 243

Пред рекордните 57 хиляди души в Мелбърн (Австралия) се проведе спиращата дъха галавечер UFC 243. Израел Адесаня записа името си в историята, нокаутирайки Робърт Уитакър. Роденият в Нова Зеландия нигериец заложи на свръхзвукови контраатаки и пречупи досегашния шампион в средна категория.

Така си заслужи бонуса от 50 хиляди долара за „представяне на вечерта“.

Другият солиден чек за отлично представяне бе даден на Йорган де Кастро, а за „мач на вечерта“ бе определен Брад Ридъл – Джейми Мъларки.

An extra 50k never hurts



Performances of the night go to @DecastroYorgan & @Stylebender! #UFC243 B2YB @P3Protein pic.twitter.com/RoAmX5ixk3