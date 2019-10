Тенис Джокович: Нивото ми тази седмица бе по-високо от последните месеци 06 октомври 2019 | 13:49 0



копирано

Новак Джокович направи перфектна подготовка за Мастърс турнира в Шанхай, след като спечели титлата в Токио без загубен сет. На финала Ноле бе категоричен срещу Джон Милман и се нуждаеше само от малко повече от час, за да се наложи с 6-3 6-2. След края на двубоя шампионът сподели пред ATP, че е много доволен от изминалата седмица: Nice to meet you @DjokerNole #rakutenopen pic.twitter.com/WpgfHBUZ6t — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019 „Беше фантастична седмица. Чувствах се чудесно на корта, а извън него японците ме посрещнаха много приятно и ме накараха да се чувствам у дома.“ Относно представянето си, световният №1 заяви: „Не изгубих сет, играх наистина добре, сервирах прекрасно. Като цяло преживяването бе страхотно. Мисля, че нивото му тази седмица бе по-високо в сравнение с последните няколко месеца.“ Perfect @DjokerNole captures the in a debut for the 10th time in his career, vanquishing Millman 6-3 6-2 to take home the Tokyo hardware.#rakutenopen pic.twitter.com/UaN05FIsuY — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019 „Надявам се да продължа така и в Шанхай.“ На предстоящия Мастърс сърбинът започва срещу Франсис Тиафо или Денис Шаповалов. TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 370

1