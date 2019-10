Моторни спортове Маркес с нови рекорди като осемкратен шампион 06 октомври 2019 | 12:59 0



Пилотът на Honda Марк Маркес стана най-младият пилот с шест световни титли в кралския клас на мотоциклетизма на възраст от само 26 години и 231 дни. Испанецът подобри досегашния рекорд на Джакомо Агостини, който постига същото на 29 години и 25 дни през 1971 г. Маркес е и най-младият пилот с осем титли във всички класове, подобрявайки рекорда на Майк Хейлууд, който печели осем титли на 27 години и 112 дни през 1967-ма. THE STATS SAY IT ALL!



An incredible year and an incredible EIGHT World Championships for @marcmarquez93! #8ball https://t.co/o5T6GNPyaN pic.twitter.com/dNvUaoZTYw — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) October 6, 2019 Маркес се присъедини към Валентино Роси и Джакомо Агостини, като тримата вече са единствените пилоти с шест или повече световни титли в най-високия клас на мотоциклетизма. Маркес спечели всичките си титли с мотор на Honda, което го прави най-успешният пилот на японския конструктор, измествайки от челното място легендата на спорта Мик Дуън. "It's my best season in #MotoGP!" - @marcmarquez93



Even the best keep getting better, and the new World Champion feels he is reaching new heights! #8ball | #ThaiGP pic.twitter.com/AaiEXK6yOu — MotoGP™ (@MotoGP) October 6, 2019

