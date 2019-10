Тенис Джокович вече е шести във вечната ранглиста след триумфа в Токио 06 октомври 2019 | 12:07 0



Новак Джокович спечели титлата от турнира по тенис на твърди кортове в Токио с награден фонд 1,9 милиона долара. На финала водачът в световната ранглиста спечели с категоричното 6:3, 6:2 срещу квалификанта Джон Милман. Nice to meet you @DjokerNole #rakutenopen pic.twitter.com/WpgfHBUZ6t — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019 Сърбинът, който триумфира с титлата при дебютното си участие в японската столица, направи общо три пробива в двубоя, продължил 70 минути. 32-годишният Джокович се завърна на корта след лечение на контузия в рамото, която му попречи да участва на Откритото първенство на САЩ. Perfect @DjokerNole captures the in a debut for the 10th time in his career, vanquishing Millman 6-3 6-2 to take home the Tokyo hardware.#rakutenopen pic.twitter.com/UaN05FIsuY — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019 Сръбският тенисист проби за 3:1 в първата част, за да поведе в резултата след 6:3. Във втория сет Новак Джокович взе аванс от 3:0, след като на два пъти спечели подаването на австралиеца, завършвайки двубоя при 6:2. Джокович спечели четвърта за сезона и общо 76-та титла от турнирите на АТП в своята кариера. Той се нарежда на шесто място във вечната ранглиста по спечелени шампионски трофеи, в която лидер е Джими Конърс (САЩ) със 109 титли.

