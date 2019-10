Маркес: Исках да спечеля титлата по най-добрия начин

Пилотът на Honda Марк Маркес спечели осмата си световна титла в Световния шампионат по мотоциклетизъм след победа в Гран При на Тайланд. На възраст от 26 години Маркес вече има шест трофея в кралския клас. Испанецът стана шампион четири кръга преди края на сезон 2019, триумфирайки на пистата в Тайланд. Най-близкият му опонент в генералното класиране Андреа Довициозо приключи състезанието на едва четвърто място, с което шансовете му за титла се изпариха. Маркес пък победи 20-годишния талант Фабио Куартараро (Yamaha) с маневра в последната обиколка на "Бурирам".

