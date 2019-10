Маркес с геройски подвиг и четвърта поредна шампионска титла в MotoGP

Пилотът на Honda Марк Маркес спечели състезанието в Тайланд и с успеха си се превърна в осемкратен шампион на едва 26 години! Испанецът спечели четвърта поредна титла в кралския клас на мотоциклетизма и така влезе в елитния клуб на Валентино Роси, Мик Дуън и Майк Хайлууд. Марк стана шампион за 2019-а в кралския клас още четири кръга преди края на сезона.

Маркес спечели старта в Тайланд като победи 20-годишния талант на Yamaha Фабио Куартараро със страхотна маневра в последната обиколка. Французинът бе лидер в състезанието на "Бурирам" в продължение на над 90% от обиколките, но на самия финал не успя да спре атаката на Маркес.

Трети на подиума в Тайланд финишира Маверик Винялес с още една Yamaha.

Стартът за Гран При на Тайланд в MotoGP бе първата възможност на Марк Маркес да спечели световната титла в кралския клас за сезон 2019. За да направи това реалност, испанецът трябваше да спечели с две точки повече от основния си опонент Андреа Довициозо от Ducati. Италианецът стартира отлично и навакса мигновено три позиции, но нямаше темпото на лидерите и в крайна сметка финишира четвърти.

Маркес стартира от трета позиция, като пред него потеглиха пилотите на Yamaha Фабио Куартараро и Маверик Винялес. Дови от своя страна имаше тежката задача да удължи интригата за титлата, като освен това потегли едва седми.

Между него и Маркес на състезателната решетка се наредиха Франко Морбидели с Yamaha и двама пилоти с Ducati Данило Петручи и Джак Милър. Валентино Роси потегли от девета позиция.

Куартараро поведе на старта, а Маркес изпревари Винялес в първия завой и излезе на втора позиция. На четвъртата позиция зад Винялес излезе Дови, който напредна с три места в рамките на първите три завои.

На правата в началото на втората обиколка Маркес мина пред Куартараро, но в завой номер 1 изпусна перфектната линия и французинът си върна първото място. Междувременно Роси напредна с три позиции.

В четвъртата обиколка отпадна пилотът на КТМ Мика Калио след падане на осмия завой. След първите пет тура пък Винялес и Дови започнаха да изостават от двойката, бореща се за победа на "Бурирам".

В деветата обиколка Доктора изостана с две места и допусна пред себе си двамата пилоти на Suzuki Алекс Ринс и Жоан Мир. След няколко завъртания Ринс успя да мине и пред Франко Морбидели и си спечели петото място.

Маркес се залепяше до Куартараро в първия и втория сектор от трасето, но третия и четвъртия бяха достатъчни на французина да натрупа малка преднина, с която да запази мястото си. В продължение на 24 обиколки Маркес изследваше линията, скоростта и неточностите на Куартараро и в последното завъртане осъществи атака още на правата.

Куартараро си върна мястото в предпоследния завой, но в последния Маркес отново го изпревари и пресече първи карирания флаг. За разлика от Маркес, останалите пилоти на Honda се справиха дале по-зле. Сателитните пилоти Такааки Накагами и Кал Кръчлоу финишираха 10-и и 12-и, докато съотборникът на Марк - Хорхе Лоренсо завърши 18-и.

Зад Винялес завърши Дови, следван от Алекс Ринс, Морбидели, Мир и Роси. Девети финишира съотборникът на Дови Данило Петручи.