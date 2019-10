Братът на Валентино Роси триумфира в Тайланд

Братът на Валентино Роси - Лука Марини спечели безапелационно старта от Moto2 в Тайланд с Kalex. Италианецът поведе преди да бъде преполовена състезателната дистанция и записва втора поредна победа в Тайланд за тима на Доктора. Успехът на младия пилот е първи след този в Малайзия през 2018-а.

