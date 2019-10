Головкин победи Деревянченко, но феновете го освиркаха (видео + снимки)

Казахстанският боксьор Геннадий Головкин удържа победа над украинеца Сергей Деревянченко в боя за титлата IBF в лека категория. Битката се състоя в знаменитата зала “Медисън Скуаер Гардън” в Ню Йорк.Двубоят продължи цели 12 рунда, а победата бе присъдена с единодушно съдийско решение на GGG — 114-113, 115-112, 115-112.В първия рунд Деревянченко бе пратен в нокдаун, но успя да се изправи и да продължи битката. В един от първите рундове Головкин, по мнението на комисията, нанесе на Деревянченко удар, с който му отвори аркада. Лекарският екип прегледа украинеца и му разреши да продължи двубоя.Боят между Головкин и Деревянченко посетиха много звезди, в това число и бившият нападател на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия Уейн Руни.Съдия Кевин Морган определи пълно равенство по 6 части в актива на всеки, но заради нокдауна Генадий получи точка повече. Системата CompuBox отчете само 13 удара повече за Головкин (243 от 720 на 230 от 738).

„Искам да благодаря много на своя противник. След първия рунд си мислих, че това ще е лесна битка за мен… накрая се оказа, че аз имах лош ден. Той свърши страхотна работа, аз уважавам него и отбора на Сергей. Той е много корав тип“, заяви казахстанецът.

