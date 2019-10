Бойни спортове Даниел Илиев продължи победната си серия (видео) 06 октомври 2019 | 08:52 0



Даниел Илиев увеличи професионалната си статистика в кикбокса на 16-2. Третата си поредната победа на галата, на която е съорганизатор – GRAND FIGHT ARENA, той регистрира срещу класния и по-опитен финландски боец Юси Санталахти (35 победи, 2 равенства и 8 загуби). Илиев излезе в подглавната среща по правилата на кикбокс, стил К1, в категория до 84 килограма. Неговият съперник по прякор „Лудия“ притежаваше сходна физика и по всичко личеше, че битката ще е интересна. А тя се оказа наистина оспорвана. Двубоят започна равностойно, като и двамата бойци работеха много и с крака, и с ръце. В края на първия рунд гардът на финландеца започна да пада, видимо заради умора, а Илиев моментално се възползва от този факт, нанасяйки няколко сериозни хайкикове. Във втората част Илиев продължи да вкарва по-мощни и тежки удари. Санталахти често задържаше главата на българина и това малко го изтощи. В края на частта състезателят на финланския клуб „Turku Thaiboxing Club“ захвана крака на Илиев и той загуби равновесие. В третия рунд боецът от Финландия опитваше да пласира и повече колена, но Илиев окуражаван горещо от трибуните изобщо не се даваше. Накрая съдиите присъдиха 3:0 гласа. View this post on Instagram Победа!#winner A post shared by Dani.Iliev (@danii.iliev) on Oct 5, 2019 at 4:22pm PDT boec.bg

