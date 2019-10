Георги Валентинов с геройски успех над бразилец и съмнения за счупване

View this post on Instagram

Grand Fight Arena демонстрира световна класа и вдигна летвата много високо за България. По-здрави на организаторите Daniel Iliev и Георги Валентинов за невероятната вечер, която по нищо не отстъпи на UFC, както и на най-здравите спонсори Теру Кредит, NITROTIGER.COM #NATURALICO #NUTREND добавки за шампионите в живота!

