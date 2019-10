Бомба в Мелбърн: Молдовец събмитна Тай Туиваса

Последният съперник на Благой Иванов – Тай Туиваса, беше шокиран на галавечерта на UFC в Мелбърн (Авл). Австралиецът беше огромен фаворит срещу молдовеца Сергей Спивак, но още в началото на мача се видя, че ще има огромни проблеми.

Serghei Spivac punished Tai Tuivasa on the ground before putting him to sleep with an arm triangle #UFC243 pic.twitter.com/22GLzjT2dQ