Дан Хуукър прегази Ал Якуиинта

Дан Хуукър (Нзел) записа най-ценната победа в своята кариера над бившия претендент за титлата на UFC в лека категория Ал Якуинта (САЩ). На голямата галавечер в Мелбърн новозеландецът доминираше от първата секунда.

"Dustin Poirier, I'm going to smash your face in... I'm going to end you." @danthehangman keeps it short and simple after his #UFC243 win pic.twitter.com/oHQNhymK3q