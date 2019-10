Рохас от друга планета - взе златото в тройния скок с 15.37 метра

Юлимар Рохас дойде в Доха като абсолютна фаворитка за световната титла в тройния скок с постижение от 15.41 метра през сезона. Венецуелката успя да защити златото си от Лондон 2017 с резултат от 15.37 метра (-0.6 м/сек) тази вечер, демонстрирайки, че в момента няма равна в сектора. Така само на 23 години тя вече притежава две световни титли на открито, две в зала, олимпийско сребро от Рио де Жанейро 2016 и със сигурност е най-сериозната претендентка да атакува световния рекорд на Инеса Кравец от 15.50 метра в следващите години.

Ямайската състезателка Шаника Рикетс единствена от останалите участнички във финала доближи границата от 15 метра, след като спечели сребърния медал с 14.92 метра (+0.2 м/сек).

