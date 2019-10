Ямайка е №1 в света в женската щафета 4х100 метра

Ямайка спечели златото в щафетата 4х100 метра на Световното първенство по лека атлетика в Доха. Наталия Уайт, Шели-Ан Фрейзър-Прайс, Джониел Смит и Шерика Уилямс грабнаха първото място с общо време 41.44 секунди - водещ резултат в света за сезона.

Jamaica jump for joy as they take the GOLD in the Women's 4x100m relay



