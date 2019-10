Тя успя! Сифан Хасан направи нещо невиждано

History made! After 10,000m , @SifanHassan wins the 1500m world title in 3:51.95, a championship record. No one has ever completed a 1500/10k double in a #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/P4Th8xZwFH

Хасан не остави никакви шансове на съперничките си, като поведе рано, а в последните 600 метра увеличи още повече преднината си пред преследвачките и вече нямаше кой да я спре. Така тя направи нещо невиждано до момента, като стана първата атлетка в историята със злато на 10 000 метра и 1500 метра от едно световно първенство.

GOLD again for @SifanHassan in the Women's 1500m for The Netherlands



She also set a new Championship Record - 3:51.95#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/lGHVMdSITH