Фабио Куартараро върви по стъпките на шампионите в MotoGP

На възраст от едва 20 години сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро поставя впечатляващи рекорди в кралския клас на мотоциклетизма. Французинът спечели четвъртия си полпозишън в своя дебютен сезон в MotoGP и върви по стъпките на шампиони като Хорхе Лоренсо и Марк Маркес. С успеха си в квалификацията в Тайланд Куартараро изравни по полпозишъни Лоренсо и Дани Педроса в техните дебютни сезони. По-добре от Фабио в дебютния си сезон се е справил единствено Маркес, който през 2013-а спечели девет първи стартови места.

Marc Marquez has eyes on the championship but he won't have it easy in Sunday's #ThaiGP after Fabio Quartararo took his fourth pole position in Buriram.



