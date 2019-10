Проблеми за Фернандо Алонсо на старта на рали Мароко

Двукратният Ф1 шампион Фернандо Алонсо започна със затруднения първото си мащабно офроуд състезание с Toyota - рали Мароко. Алонсо и навигаторът му Марк Кома повредиха едно от предните колела на автомобила си, заради което бяха принудени да забавят темпото. Екипажът финишира с изоставане от 45 минути спрямо победителя в състезателната отсечка - Насър Ал-Атия също с Toyota.

