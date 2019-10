Тийм е петият сигурен за Финалите на АТР

Доминик Тийм стана петият тенисист, който си осигури място на финалния турнир на ATP в Лондон от 10 до 17 ноември. Тийм ще се включи в надпреварата на осемте най-добри за сезона за четвърта поредна година в Другите сигурни участници са Новак Джокович (Сърбия), Рафаел Надал (Испания) Роджър Федерер (Швейцария) и Даниил Медведев (Русия).

Това стана факт, след като 26-годишният австриец победи Карен Хачанов (Русия) с 2:6, 7:6(5), 7:5 и се класира за финала на силния турнир в китайската столица Пекин с награден фонд 3,5 милиона долара. Тийм навакса пасив от сет и 3:5 гейма във втория, а в третия той отново реализира обрат, след като допусна ранен пробив и изоставане от 0:2. В мача за титлата той очаква победителя от двубоя между Стефанос Циципас (Гърция) и Александър Зверев (Германия), които играят по-късно днес.

